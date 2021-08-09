Son dakika haber! Nijerya'da terör örgütü Biafra Yerli Halklarının protestosunda 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Nijerya'da terör örgütü Biafra Yerli Halklarının protestosunda 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber! Nijerya'da terör örgütü Biafra Yerli Halklarının protestosunda 2 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen protestoda 2 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen protestoda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, IPOB üyeleri, İmo eyaletine bağlı Ahiazu Mbaise bölgesinde Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "evde otur" protestosunda civardaki sivillere saldırdı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve pek çok araç kundaklandı.

Bölgede düzenlenen protestolar nedeniyle iş yelerleri kapatılırken, üniversite sınavına girecek öğrencilerin okullara girmeleri engellendi.

Kanu'nun 27 Haziran'da yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'u "terör örgütü" ilan etmişti.

Öte yandan IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplar tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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