Son dakika haber: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da dün meydana gelen tekne kazasında 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da dün meydana gelen tekne kazasında 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya basınındaki habere göre, ülkenin Niger eyaletinde bir köyden başka köye gitmeye çalışan kişileri taşıyan teknenin battığı açıklandı.

Batan teknede bulunan yolculardan 7'sinin boğularak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Afrika'nın birçok yerinde nehir taşımacılığında kullanılan tekneler, kapasitesinden fazla yolcu alması gibi nedenlerle sık sık batıyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title