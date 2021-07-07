Son dakika haber: Nijerya'da silahlı saldırılarda 21 köylü hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Nijerya'da silahlı saldırılarda 21 köylü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Nijerya'da silahlı saldırılarda 21 köylü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 21 köylü yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 21 köylü yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Tsauwa, Ajiya ve Yasore köylerinde etrafa ateş açtı.

Saldırılarda 21 köylü hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda evin ateşe verildiği saldırılarda, 35 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu aracın kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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