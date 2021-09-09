Son dakika haber... Nijerya'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 20 kişi kaçırıldı

Son dakika haberleri: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Zamfara eyaletinde artan şiddet olaylarından kaçan kişiler, Sokoto eyaletindeki Tureta bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve 20 kişi kaçırıldı.

Sokoto Vali Yardımcısı Maniru Dan'iya, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca Dan'iya, halka itidal çağrısında bulundu.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu