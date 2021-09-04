Son dakika haber | Nijerya'da silahlı saldırıda 19 köylü hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Nijerya'da silahlı saldırıda 19 köylü hayatını kaybetti

Son dakika haber | Nijerya'da silahlı saldırıda 19 köylü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesindeki Magami köyüne düzenlenen saldırıda 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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