Son dakika haber... Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Nasarawa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Nasarawa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Tiv Kalkınma Birliği Başkanı Peter Ahemba, yerel basına yaptığı açıklamada, Nasarawa eyaletine bağlı Tiv bölgesine gelen silahlı kişilerin rastgele ateş açtığını belirtti.

Ahemba, "Saldırıdan sonra çocuk ve kadın dahil olmak üzere 11 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi.

Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını aktaran Ahemba, yüzlerce bölge sakininin korkudan evlerini terk ettiğini ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu