Son dakika haber... Nijerya'da silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı
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Son dakika haber... Nijerya'da silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı

12.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:44
Son dakika haber... Nijerya'da silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı

Bir son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda, çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda, çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin dün gece Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine saldırdığını bildirdi.

Aruwan, çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını fakat sayıya ilişkin net bir bilgiye henüz sahip olamadıklarını kaydetti.

Komiser Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

"Sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı" iddiası

Ulusal basındaki haberlere göre, sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı öne sürüldü.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullarda öğrenciler kaçırılmıştı. Ülkede okullara hedef alınan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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