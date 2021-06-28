Son dakika haber: Nijerya'da silahlı çetelerin kampı imha edildi

Son dakika gündem haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyelerine karşı düzenlenen operasyonda, çetelerin kampı yok edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyelerine karşı düzenlenen operasyonda, çetelerin kampı yok edildi.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Talata Marafa bölgesindeki çete üyelerinin kampına hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda çete üyelerinin kampının imha edildiğini kaydeden Nwachukwu, çok sayıda silahlı çete üyesinin de öldürüldüğünü aktardı.

Nwachukwu, operasyonda silahlı çetelere ait silah, araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu