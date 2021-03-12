Son dakika haber! Nijerya'da silahlı bir grup, öğrencileri kaçırdı
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Son dakika haber! Nijerya'da silahlı bir grup, öğrencileri kaçırdı

12.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:43
Son dakika haber! Nijerya'da silahlı bir grup, öğrencileri kaçırdı

Son dakika haberler... Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı bir grubun gece saatlerinde bir okulu basarak öğrencileri kaçırdığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı bir grubun gece saatlerinde bir okulu basarak öğrencileri kaçırdığı bildirildi.

Nijerya'da Aralık 2020'den bu yana 4. kaçırılma vakası yaşanıyor. Ülkenin kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde polis sözcüsü ve eyalet hükümeti yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı bir grubun gece saatlerinde Nijerya Savunma Akademisi yanındaki Forestry Mechanisation Üniversitesinin kampüsünü basarak bazı öğrencileri kaçırdığı bildirildi. Eyaletin içişleri güvenlik komiseri Samuel Aruwan olayı doğrularken, kaçırılan öğrenci sayısına dair bilgi paylaşmadı.

Bölge sakini Haruna Salisu, "Dün gece saat 23.30 civarında aralıklarla silah sesleri duymaya başladık. Savunma Akademisi'nde yapılan normal bir askeri tatbikat olduğunu düşünerek paniğe kapılmadık. Saat 05.20'de namaz için dışarı çıktık ve okulun etrafında öğrencileri, öğretmenleri ve güvenlik personelinden bazılarıyla doluydu. Okula saldıranların bazı öğrencileri kaçırdığını söylediler" ifadelerini kullandı. Üniversitede öğrencisi Sani Danjuma ise kaçırılanların hepsinin kız öğrenciler olduğunu, ancak yetkililerin bunu henüz doğrulayamadıklarını söyledi.

Yatılı okullardan kaçırılma olayları, 2014 yılında Chibok kasabasındaki bir okuldan 270 kız öğrenciyi kaçıran Boko Haram tarafından başlatılmıştı. Mayıs 2017'de öğrencilerin yarıya yakınını serbest bırakılırken, 100'e yakını ise geri dönememişti. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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