Son dakika haber | Nijerya'da mahkeme, Şii lideri Zakzaki ve eşinin beraatine karar verdi
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Son dakika haber | Nijerya'da mahkeme, Şii lideri Zakzaki ve eşinin beraatine karar verdi

Son dakika haber | Nijerya'da mahkeme, Şii lideri Zakzaki ve eşinin beraatine karar verdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nijerya mahkemesi, Nijerya İslami Hareketi (IMN) olarak bilinen Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki'nin beraatine karar verdi.

Nijerya mahkemesi, Nijerya İslami Hareketi (IMN) olarak bilinen Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki'nin beraatine karar verdi.

Kaduna Eyaleti Yüksek Mahkemesinde yaklaşık 8 saat süren duruşmada, Yargıç Gideon Kurada, Zakzaki ve eşine yönelik açılan davayı, sunulan delillerin yetersizliği nedeniyle reddetti.

Zakzaki ve eşi, 4 yıldır Kaduna eyalet hükümeti tarafından kendilerine yöneltilen diğer suçlamaların yanı sıra kasten adam öldürme, kamu huzurunu bozma ve anayasal düzene karşı çıkma suçlamalarıyla yargılanıyordu.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014 yılında başlayan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine, Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7 kişinin öldüğünü duyururken, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise bu sayının 300'den fazla olduğunu iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Zakzaki, operasyonda başkent Abuja'da gözaltına alınmış, 2017'de çıkarıldığı ilk duruşmada Kaduna'da ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti.

Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuz ayında başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilen Zakzaki ve eşinin, Hindistan'da tedavi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermiş, Zakzaki, 13 Ağustos 2019'da gittiği Hindistan'dan 3 gün sonra tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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