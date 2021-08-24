Son dakika haber! Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1768'e yükseldi
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Son dakika haber! Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1768'e yükseldi

Son dakika haber! Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1768'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1768'e çıktı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1768'e çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yayınlanan haftalık verilerine göre, ülkede son bir haftada 72 kişi kolera salgında hayatını kaybetti.

Ülkede kolera salgını ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalete yayılmaya devam ediyor.

Bu süre zarfında 47 bin 603 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1768'e ulaştı.

Kolera nedir?

"Vibrio cholerae" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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