Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda teröristin öldürüldüğü açıklandı
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Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda teröristin öldürüldüğü açıklandı

13.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 13.11.2020 01:01
Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda teröristin öldürüldüğü açıklandı

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın kampına düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın kampına düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı kampa hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Enenche, operasyonda çok sayıda terörist öldürüldüğünü, örgüt kampının da yok edildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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