Son dakika haber... Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber... Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Niger Eyalet Polis Komiseri Bala Monday Kuryas, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin, eyaletin Mashegu bölgesindeki Ba'are köyünde namaz için camide toplananlara ateş açtığını belirtti.

Kuryas, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Kuryas, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Silahlı kişilerin 25 Ekim'de Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde bir camiye düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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