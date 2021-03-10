Son dakika haber! Nijerya'da Boko Haram üyeleriyle ordu çatışmasında 33 terörist öldürüldü
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Son dakika haber! Nijerya'da Boko Haram üyeleriyle ordu çatışmasında 33 terörist öldürüldü

10.03.2021 00:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:42
Son dakika haber! Nijerya'da Boko Haram üyeleriyle ordu çatışmasında 33 terörist öldürüldü

Son dakika haber... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram üyeleriyle ordu arasında yaşanan çatışmada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram üyeleriyle ordu arasında yaşanan çatışmada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Chikingudu bölgesinde Boko Haram ile ordu arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 33 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda örgüt üyesi yaralı olarak kaçtı ve örgüte ait önemli mühimmat ele geçirildi.

Çatışma sırasında 2 asker yaşamını yitirdi ve 7 asker de yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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