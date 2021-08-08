Son dakika haber | Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrenci 2 çocukla eve döndü
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Son dakika haber | Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrenci 2 çocukla eve döndü

Son dakika haber | Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrenci 2 çocukla eve döndü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te gerçekleştirilen okul baskınında kaçırılan kızlardan biri 2 çocukla eve döndü.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te gerçekleştirilen okul baskınında kaçırılan kızlardan biri 2 çocukla eve döndü.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinin bir kasabasında Boko Haram'ın gözetiminde olan Ruth Pogu ve evli olduğu kişinin terörle mücadele güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Zulum, "Eyaletteki tüm oğulların ve kızların babası ve valisi olarak, Ruth'u alıp ailesine teslim edeceğim için heyecanlıyım." dedi.

Borno Eyaleti Sözcüsü İsa Gusau da yaptığı yazılı açıklamada, iki çocuk sahibi olan Pogu'nun 28 Temmuz'da terörle mücadele güçlerine teslim olduğunu ifade etti.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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