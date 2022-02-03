Son dakika haber | Nijerya'da başörtülü öğrencilerin sınıfa alınmamasının protestosunda 1 kişi öldü

Nijerya'nın Kwara eyaletinde öğrencilere başörtüsü serbestisi getiren karara rağmen bir okulda Müslüman kız öğrencilerin sınıfa girmesine izin verilmemesi protestolara neden oldu. Çıkan olaylarda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyalette öğrencilere başörtüsü serbestliği getirilmesine rağmen, bir okulda başörtüsü takan öğrencilerin sınıfa girmelerine izin verilmemesi üzerine gösteri düzenlendi.

Protesto sırasında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Eğitim ve İnsan Sermayesi Geliştirme Komiseri Hajia Sa'adatu Madibbo Kawu, yaptığı açıklamada, eyalette yaşanan şiddet olaylarının "kabul edilmez" olduğunu belirtti.

Kawu, eyalet hükümetinin özellikle de çocuklara karşı dini gerekçelerle yapılan ayrımcılık eylemini kayıtsız şartsız kınadığını kaydederek, "Devlette, kamuya ait hiçbir kurumda bu tür bir ayrımcılığa müsamaha gösterilmeyecek." ifadesini kullandı.

Eyaletteki okullarda başörtüsü tartışması

Hükümet, Kwara eyaletinde tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takabilmesi için 26 Şubat 2021'de serbestlik kararı alacağını duyurmuştu.

Kararı, Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Hükümet, eyaletin okullardaki başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Ocak'ta serbestlik getirmişti.

Kwara eyaletinde 10 devlet okulu 8 Mart 2021'de Müslüman ve Hristiyan dini liderlerin kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Eyalet hükümetinin kararıyla 17 Mart 2021'de yeniden açılan okulların birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.