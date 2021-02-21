Son dakika haberi... Nijerya'da askeri uçak düştü
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Son dakika haberi... Nijerya'da askeri uçak düştü

21.02.2021 16:32 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:43
Son dakika haberi... Nijerya'da askeri uçak düştü

Son dakika haberi: Nijerya'da Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınında askeri uçak düştü.

Nijerya'da Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınında askeri uçak düştü.

Nijerya'da King Air 350 tipi askeri uçağın Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğü belirtildi. Ölü ya da yaralı bilgisi verilmezken yerel medyada en az 6 kişinin ölmüş olabileceğinden şüphelenildiği ifade edildi.

 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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