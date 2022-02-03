Son dakika haber | Nijerya'da 96 terör örgütü finansörü tespit edildi

Nijerya hükümeti, Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerin 96 finansörü tespit edildiğini bildirdi.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nijerya Mali İstihbarat Birimi'nin (NFIU), 2020-2021'de ülkede 96 terör örgütü finansörünün ortaya çıkarıldığını belirtti.

Söz konusu finansörlerin 123'ü şirket, 33'ü döviz bürosu, 26'sı silahlı çete olmak üzere 424 ortak ve destekçisinin belirlendiğini vurgulayan Muhammed, NFIU'nun 19 ülke ile Boko Haram, ISWAP, silahlı çete üyeleri, adam kaçırma ve diğerleri hakkında istihbarat alışverişi yaptığını söyledi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede Boko Haram'a finansal destek veren bazı kişilerin mal varlığına el konulduğunu ve bu kişilerin mahkemeye sevk edileceğini duyurmuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.