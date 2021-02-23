Son dakika haber | Nijerya'da 3 farklı bölgede meydana gelen şiddetli patlamalarda 15 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Nijerya'da 3 farklı bölgede meydana gelen şiddetli patlamalarda 15 kişi yaralandı

23.02.2021 22:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:54
Son dakika haber | Nijerya'da 3 farklı bölgede meydana gelen şiddetli patlamalarda 15 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde üç farklı noktada meydana gelen şiddetli patlamalarda ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde üç farklı noktada meydana gelen şiddetli patlamalarda ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen emniyet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentindeki Gwange, Bulabulin ve Kaleri bölgelerinde şiddetli patlamalar olduğunu belirtti.

Patlamalarda ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Yetkili, patlamaların yaşandığı bölgelere güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Boko Haram, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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