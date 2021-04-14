Son dakika haber... Nijer'de terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen Fransız STK'nin faaliyetleri durduruldu

Son dakika gündem haberi... Nijer'de bir terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen "Acted" adlı Fransız sivil toplum kuruluşunun (STK), Diffa'daki faaliyetleri durduruldu.

Nijer'de bir terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen "Acted" adlı Fransız sivil toplum kuruluşunun (STK), Diffa'daki faaliyetleri durduruldu.

Ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesi Valisi İssa Lemine, yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir emre kadar Acted'ın Diffa'daki faaliyetlerinin durdurulduğunu ve eylemlerinin araştırılması amacıyla soruşturma açıldığını ifade etti.

Söz konusu STK'nin, kuruluş amacına uygun hareketlerde bulunmadığını, hatta bir terör örgütüyle "şüpheli bağlantıları" olduğuna ilişkin bilgilere ulaştıklarını belirten Lemine, bu iddialar aydınlatılana kadar önlem almak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Açıklamada, bahsi geçen terör örgütüne ilişkin detay verilmedi.

Acted, şiddet olayları nedeniyle göç etmek durumunda kalanların insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2010 yılından bu yana Nijer'de faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım