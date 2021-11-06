Son dakika haber | Nijer'de düzenlenen saldırıda 11 asker öldü

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 11 asker yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin ülkenin batısındaki Anzourou ilçesine bağlı Dagne köyüne saldırdığı belirtildi.

Terör saldırısında, köyün güvenliğinden sorumlu 11 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin yaralandığı ve 9 askerin de kaybolduğu kaydedildi.

Anzourou'nun bulunduğu Tillaberi bölgesine 2 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıdan sonra 5 Kasım'dan başlayarak 48 saatlik ulusal yas ilan edilmişti.

Bölge, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor.

7 ayda 420 sivil yaşamını yitirdi

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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