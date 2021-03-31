Son dakika haber: Nijer'de Devlet Başkanlığı binası yakınında silah sesleri

Son dakika haberleri... Nijer'in başkenti Niamey'de Devlet Başkanlığı binası yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Nijer'in başkenti Niamey'de Devlet Başkanlığı binası yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Devlet Başkanlığı binası yakınlarında yerel saatle 03.00 sıralarında silah sesleri duyulduğu bildirildi. Başkent sakinleri, silah seslerinin yarım saat sürdüğünü, ilk 15 dakikada ağır silahların kullanıldığını, daha sonra hafif silah ateşinin başladığını belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı da silah seslerinin duyulduğu videoyu paylaştı.

Söz konusu olay, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan başkanlık seçiminden zaferle çıkan Mohamed Bazoum'un yemin töreninden 2 gün önce meydana geldi. Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor. - NİAMEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı