Son dakika haber: Nijer'de altın madeninde göçük: 25 ölü

- Nijer'de altın madeninde göçük: 25 ölü

NİAMEY - Batı Afrika ülkesi Nijer'de bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijer'in güneyindeki Maradi bölgesinde yer alan Kondago köyündeki bir altın madeninde dün göçük meydana geldiği belirtildi. Yerel yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, göçük altında kalan 25 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi. Kurtarma ekipleri ve gönüllülerinde katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, göçükte mahsur kalan onlarca işçinin olduğu öğrenildi. Ancak ekipman yetersizliğinden dolayı arama kurtarma çalışmalarının aksadığı, ekiplerin çıplak el ve basit aletlerle toprağı kazmaya çalıştığı belirtildi.

Madende meydana gelen kazanın sebebi henüz bilinmezken, altın madenlerinin bulunduğu bölgede birçok kaçak maden bulunuyor.