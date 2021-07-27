Son dakika haber! Nihat Güler: "Halkımızı toplumsal bağışıklık için aşıya, kişisel bağışıklık için de spora davet ediyorum"

Son dakika haberler... Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "Toplumsal bağışıklık için aşı olmaya, kişisel bağışıklığı artırmak içinde spor salonlarında spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "Toplumsal bağışıklık için aşı olmaya, kişisel bağışıklığı artırmak içinde spor salonlarında spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsün devamında görünen delta varyantı ve mutasyonlara karşı aşılanma çalışmalarının hızlanması gerektiğinin önemine değinen Sendika Başkanı Nihat Güler, salgını önlemek için toplumun en az yüzde 70'inin aşılanmış olmasının şart olduğunu hatırlattı. Aşılanmanın hızlanması ve toplumsal bağışıklığın oluşmasına katkı sunmak amacıyla 'aşıya teşvik projesi' hazırlayan Güler, 2. doz aşısını tamamlayan spor salonuna üye vatandaşların aldığı üyelik paketlerine 20 gün ek üyelik hediye edeceğini açıkladı.

"Ne esnafın ve vatandaşın ilave tedbirleri kaldıracak maddi ve manevi gücü kalmadı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, korona virüsle mücadele etmenin en etkili silahının aşılanma olduğunu, salgını kontrol altına almak için de aşılanmayan 27 milyonun acilen aşı yaptırması gerektiğini belirtti.

Salgın sürecinin uzamasıyla birlikte, yeni varyantların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu aktaran Güler, spor salonlarının ve esnafın da ilave tedbirleri kaldıracak ne maddi, nede manevi gücünün kalmadığını ifade ederek, tüm vatandaşları aşılanma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Siyasetçilere, sanatçılara ve sporculara da seslenen Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, toplumsal duyarlılığı arttırmak ve aşılanmayla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla, tanınmış kişilerin sosyal medya hesaplarından aşılanmayla ilgili teşvik edici yayınlar yapmalarını istedi.

"Aşı olmayan virüs kaparsa tedavi masrafı kişiden tahsil edilsin"

Aşı yaptırmamakta ısrarcı olan ve toplum sağlığını tehlikeye atan kişiler hakkında da yetkililerin yaptırım uygulaması gerektiğine değinen Nihat Güler, aşı olmadığı için toplumu ve esnafı cezalandırmak yerine kişileri cezalandırmanın çok daha adil olacağını savunarak, aşı olmayanların bulaşın yayıldığı yerler olan toplu taşıma ve kapalı mekanlara alınmaması gerektiğini, HES kodu olan vatandaşların sağlık bilgilerine aşılı olduğuna dair uyarının da eklenmesini önererek, "Aşı olmadığı için korona virüse yakalananların hastane masrafları aşı olmayan vatandaştan tahsil edilmesi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı