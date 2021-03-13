Son dakika haberi | NİĞDE/NEVŞEHİR - Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
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Son dakika haberi | NİĞDE/NEVŞEHİR - Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

13.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:45

Son dakika gündem haberi: Niğde ve Nevşehir'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Niğde ve Nevşehir'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Niğde'de Süleyman Fethi Caddesi'nde traktöre takılı olan römorkun, kavşakta aynı istikamette giden otomobilin tamponuna yandan çarpması yer alıyor.

Nevşehir'de ise Esentepe Mahallesi Nevşehir-Ürgüp kara yolunda ilerleyen otomobilin kavşakta önüne çıkan başka bir otomobile çarpması kameralarca kaydedildi.

Her iki kazada da araçlarda hasar oluştu.

Son dakika haberi | NİĞDE/NEVŞEHİR - Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Son dakika haberi | NİĞDE/NEVŞEHİR - Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Son dakika haberi | NİĞDE/NEVŞEHİR - Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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