Son dakika haber! Niğde ve Kayseri'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Gelen son dakika haberine göre İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de hayatını kaybedenler için Niğde ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de hayatını kaybedenler için Niğde ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma Namazı sonrası Merkez Dışarı Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına yaklaşık 100 kişi katıldı. Cenaze namazında hayatlarını kaybeden Filistinli vatandaşlar için dua edildi. Anadolu Gençlik Derneği Niğde İl Temsilcisi Recep Nilüfer, namazın ardından yaptığı açıklamada, Kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah'ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücahedelerinde; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. Günlerdir Siyonist İsrail'in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda; kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de eller Filistin için duaya kalktı

Kayseri'de de Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği öncülüğünde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami Kebir'de kılınan cenaze namazında, Filistin için dualar edildi ve sloganlar atıldı. Burada bir açıklama yapan Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, yapılan saldırıları kınadı. Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan grup, daha sonra ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı