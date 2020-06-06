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Son dakika haber: NİĞDE SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN DAĞLARI DELDİ

Son dakika haberleri: NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, sokak köpekleri için kullanılmayan eski çöplük alanında yaklaşık 65 oyuk açtırarak yuva yapan ve bu alanı 'Köpek Köyü' haline dönüştüren Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, 7 aydır 350 köpeğin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

06.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:04

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, sokak köpekleri için kullanılmayan eski çöplük alanında yaklaşık 65 oyuk açtırarak yuva yapan ve bu alanı 'Köpek Köyü' haline dönüştüren Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, 7 aydır 350 köpeğin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Niğde'de, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kızlarıyla gece sokak köpeklerine yem vermek için gittiği Çiftlik- Yeşilgölcük arasındaki 1600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında hayvanların üşüdüğünü görünce, çetin geçen kış aylarında üşümemeleri için yamaca yaklaşık 65 oyuk açtırdı. Ardından ilçede bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi ile ortak proje hazırlayan Başkan Güzel, okul atölyesinde malzemelerini belediyenin karşıladığı 10 köpek kulübesi üreterek alana yerleştirdi ve buraya 'Köpek Köyü' adını verdi. Başkan Güzel, koronavirüs ile mücadele ettikleri şu günlerde sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Doğal hayvan barınağında, yani Köpek Köyü'nde 350'ye yakın köpeğimiz var. Belediye olarak günlük yiyecek ve su ihtiyaçlarını belediye ekiplerimiz tarafından karşılıyoruz. 7 aydır hayvanlarımız doğal bir ortamda burada yaşıyorlar. Bizler ilçe belediyesi olarak bunların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımız gündüzleri yemek ve ekmek artıklarını getiriyorlar. Yurt ve yemekhanelerdeki yemek artıklarını da getiriyoruz ancak bazıları koronavirüs yüzünden kapalı. Bu süreçte bizim sorumluluğumuz arttı. Biz de vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk, vatandaşlarımız da bize mama desteği vermeye başladılar."

'BU KÖYÜ DAHA DA GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Köpekler için yaptıkları doğal hayvan barınağını koronavirüs tedbirleri kapsamında iki haftada bir dezenfekte ettiklerini anlatan Güzel, şunları söyledi:

"Virüs hala geçmiş değil. Sokak hayvanlarımıza da tedbirlerimizi devam ettiriyoruz. Bu köyü daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Etrafını tel örgü içine alacağız. Aşağıda bir karayolumuz var, hayvanlarımız oraya çıkıyor, trafikte kazalara meydan veriyorlardı. Trafik kazalarına meydan vermemek için burayı tel örgü haline getireceğiz. Hayvanlarımız doğal ortam olduğu için mutlu şekilde yaşıyorlar. Biz de hayvanların daha mutlu olması için hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için burayı geliştiremeye devam ediyoruz. Belediyemizin bütçesi imkanlarında ilerleyen günlerde büyük bir hayvan barınağı da açmayı düşünüyoruz."

Son dakika haber: NİĞDE SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN DAĞLARI DELDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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