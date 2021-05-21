Son dakika haber | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, atıkların geri kazanımıyla döngüsel ekonomiye destek sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, atıkların geri kazanımıyla döngüsel ekonomiye destek sağladı

Son dakika haber | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, atıkların geri kazanımıyla döngüsel ekonomiye destek sağladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında oluşturulan Atık Yönetim Koordinatörlüğünün, 137 ton atığı değerlendirerek 7 bin 698 kilogram sera gazı salınımını engellediği, bin 35 metreküp su, 141 metreküp depo alanı ve 2 milyon 22 bin 896 kilovat elektrik tasarrufu...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında oluşturulan Atık Yönetim Koordinatörlüğünün, 137 ton atığı değerlendirerek 7 bin 698 kilogram sera gazı salınımını engellediği, bin 35 metreküp su, 141 metreküp depo alanı ve 2 milyon 22 bin 896 kilovat elektrik tasarrufu sağladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde kurulan Atık Yönetim Koordinatörlüğü, oluşan atıkların kaynağında azaltılması, geri dönüşebilir atıkların ayrılarak döngüsel ekonomiye kazandırılması ve tehlikeli olan ve geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların çevrenin en az şekilde etkilenmesini sağlayacak şekilde güvenli bertarafını amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda toplam 37 ton kağıt toplayarak 628 ağacın kesilmesini engelleyen koordinatörlük, 8 ton plastik atık toplayarak 20 bin 707 litre ham petrol tasarrufuna, 4 ton cam atık ve 7 ton metal toplayarak ise 16 ton hammadde tasarrufuna katkıda bulundu. Ayrıca üniversitede oluşan organik maddelerden 2 ton kompost elde edilerek kampüs içindeki ağaçların gelişimine ve toprağın verimini artırmaya destek olundu.

Atık Yönetim Koordinatörlüğü, sıfır atık sürecinin başından bu yana elde ettiği tecrübesini çevrim içi verilen iki eğitimde 107 üniversiteden 244 akademik, 216 idari personele aktararak bu konuda oluşturulmak istenen farkındalığa da önemli bir katkı sağladı.

Yapılan protokollerle 1 ton madeni yağı ilgili firmaya teslim ederek geri dönüşümünü sağlayan koordinatörlük, doğa için önemli bir tehdit olan ve geri dönüşümü zor olan 37 kilogram atık pili ve bin 900 kilogram araştırma laboratuvarlarında oluşan ve tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen atığı, kontrollü bir şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde ilgili firmalara teslim etti.

Bugüne kadar toplamda 137 ton atığın değerlenmesine katkıda bulunan Atık Yönetim Koordinatörlüğü, 7 bin 698 kilogram sera gazı salınımını engellerken, bin 35 metreküp su, 141 metreküp depo alanı, 2 milyon 22 bin 896 kilovat elektrik tasarrufu sağlayarak çevre ve ekonomi dostu bir davranış sergiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Erdoğan: '(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.'
Erdoğan: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Hakan Arslan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, atıkların geri kazanımıyla döngüsel ekonomiye destek sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:42:32. #1.13#

title