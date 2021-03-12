Son dakika haber: NİĞDE Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasında
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Son dakika haber: NİĞDE Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasında

12.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:45

Son dakika gündem haberi: Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasındaNİĞDE-Nevşehir kara yolunda iki TIR kafa kafaya çarpıştı.

Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasında

NİĞDE-Nevşehir kara yolunda iki TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Niğde-Nevşehir kara yolunda meydana geldi. Nevşehir istikametine doğru ilerleyen TIR'a, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

TIR'ların kafa kafaya çarpışma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber: NİĞDE Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasında
Son dakika haber: NİĞDE Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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