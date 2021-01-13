Son dakika haber: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede
Gelen son dakika haberlerine göre Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kadın şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul