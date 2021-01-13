Son dakika haber: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede

13.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:55
Son dakika haber: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kadın şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise İrem Derici Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim İsmail Kartal Omar Elabdellaoui İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:57:29. #1.15#
title