Son dakika haber! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

16.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:38
Son dakika haber! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile aseton ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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