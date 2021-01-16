Son dakika haber! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
16.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:38
Son dakika gündem haberine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile aseton ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav