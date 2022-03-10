Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yeşilgölcük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, beldede uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçtaki iki kişinin üzerinde 38 gram esrar, 26 gram metamfetamin, 8 gram bonzai ve kırmızı reçeteye tabi 11 ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Niğde, Güncel, Haberler

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