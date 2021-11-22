Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
NİĞDE (İHA) - Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi Badak köyünde bulunan 2 kişide uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 40 gram metefamin ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. - NİĞDE
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