Son dakika haber | Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber | Niğde'de uyuşturucu operasyonu

01.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:11
Son dakika haber | Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Nİğde'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nİğde'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde 2,72 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 610 lira ele geçirildi.

Gözaltına zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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