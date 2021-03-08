Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonları
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Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonları

08.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:24
Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonları

Son dakika haberleri: Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada farklı tarihlerde 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 143 gram metamfetamin ve 240,63 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.T. ve F.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kesinleşmiş hapsi cezası bulunan M.Ş. ve C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Haklarında işlem başlatılan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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