Son dakika haber: Niğde'de "tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika haber: Niğde'de "tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

15.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:42
Son dakika haber: Niğde'de

Son dakika gündem haberine göre Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, C.E, S.E, Y.E, Z.E. ve H.M.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 13 Ekim'de kent merkezinde 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 8 çek-senet, 3 tapu, 7 cep telefonu, hafıza kartı, alacak verecek durumlarını gösteren çeşitli imzalı belge ve ajanda ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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