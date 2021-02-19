Son dakika haber | Niğde'de parktaki oyun gruplarına zarar verdiler
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Son dakika haber | Niğde'de parktaki oyun gruplarına zarar verdiler

19.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:01
Son dakika haber | Niğde'de parktaki oyun gruplarına zarar verdiler

Bir son dakika haberine göre Niğde'de bir çocuk parkındaki oyun gruplarına kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce zarar verildi.

Niğde'de bir çocuk parkındaki oyun gruplarına kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce zarar verildi.

Aşağıkayabaşı Mahallesi Kızıl Elma Parkı'ndaki oyun gruplarının yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Parka gelen ekipler, benzin dökülerek yakılan oyun gruplarını kısa sürede söndürdü.

Oyun gruplarına zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu mübarek günde yapılana bakın! Yavrularımız, gençlerimiz eğlensinler, güzel vakit geçirsinler diye yaptığımız parkımızı kendini bilmezler durduk yere ateşe vermiş... Neyinden rahatsız oldular acaba! Ne diyebiliriz ki! Rabbim Regaip gecesi hürmetine yapanları ıslah etsin, akıl, fikir versin inşallah." paylaşımını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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