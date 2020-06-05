Son dakika haber: Niğde'de, pamuk deposunda yangın (2)
Son dakika haberine göre YANGIN SÖNDÜRÜLDÜNiğde'de bir tekstil fabrikasının pamuk deposu kısmında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
05.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:04
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Niğde'de bir tekstil fabrikasının pamuk deposu kısmında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikadaki alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir TOMA da çalışmaya destek verdi. Yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA