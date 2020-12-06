Son dakika haberi | Otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı
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Son dakika haberi | Otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı

06.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:12

Son dakika haberine göre Niğde'de ambulansın otomobille çarpışması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Niğde'de ambulansın otomobille çarpışması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Cebrail Ulusoy yönetimindeki 01 EV 651 plakalı otomobil, Efendibey Mahallesi Hurdacılar Kavşağı'nda, vakaya giden Mustafa Gönç idaresindeki 51 AAZ 531 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü Gönç ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Yıldız Dal ve Funda Çevik, hafif yaralandı.

Yaralılar, başka bir ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi | Otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı
Son dakika haberi | Otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı
Son dakika haberi | Otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı
Son dakika haberi | Otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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