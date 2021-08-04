Son dakika haber: Niğde'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Niğde'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Niğde'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Niğde'de düzenlenen operasyonda, 12 bin 500 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 12 bin 500 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 12 bin 500 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika haber: Niğde'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Diana Spencer İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Niğde'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 12:28:57. #1.16#

title