Son dakika haber: Niğde'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Niğde'de düzenlenen operasyonda, 12 bin 500 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 12 bin 500 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 12 bin 500 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul