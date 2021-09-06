Son dakika haber | Niğde'de kaçak içki operasyonu
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Son dakika haber | Niğde'de kaçak içki operasyonu

Son dakika haber | Niğde'de kaçak içki operasyonu
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 şişe içki, 325 jelatin, 60 TAPDK bandrolü, 36 karton kapak, alkol şişelerine bandrolleri yapıştırma amaçlı kullanıldığı değerlendirilen saç kurutma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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