Son dakika haber! Niğde'de jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı - Haberler
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Son dakika haber! Niğde'de jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

Son dakika haber! Niğde'de jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk bölgelerinde belirlenen alanlara, zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyeti yürütüyor.

Haftanın 3 günü devriye gezen ekipler, İl Jandarma Komutanlığı tarafından temin edilen mamaları, kent merkezi ile ilçelerde belirlenen yerlere bırakarak hayvanları besliyor.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Sokak Hayvanları, Niğde, Güncel, Haber

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