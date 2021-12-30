Son dakika haber: Niğde'de jandarma ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı

NİĞDE (AA) - Niğde'de jandarma ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, olumsuz ve soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için doğaya mama bırakmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, İl Jandarma Komutanlığı tarafından temin edilen mamaları, kent merkezi ile ilçelerde belirlenen yerlere bıraktı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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