Son dakika haber! Niğde'de gölete düşen genç, boğularak hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Niğde'de gölete düşen genç, boğularak hayatını kaybetti

Son dakika haber! Niğde'de gölete düşen genç, boğularak hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre NİĞDE'de serinlemek için ayaklarını gölete sokan Sofucan Öztürk (19), dengesini kaybedip suya düşmesi sonucu boğuldu.

NİĞDE'de serinlemek için ayaklarını gölete sokan Sofucan Öztürk (19), dengesini kaybedip suya düşmesi sonucu boğuldu. 

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Koyunlu köyünde meydana geldi. Ardakaşlarıyla birlikte gölete gezmeye gelen Sofucan Öztürk, iddiaya göre ayaklarını suya soktu. Bir anda dengesini kaybeden Öztürk, gölete düştü. Öztürk'ün suda kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölette yaptığı arama çalışmasında Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


Son dakika haber! Niğde'de gölete düşen genç, boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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