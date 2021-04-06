Son dakika haber... Niğde'de 'fuhuş' operasyonu: 3'ü kadın 5 gözaltı

Son dakika haberine göre NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.