Son dakika haber... Niğde'de 'fuhuş' operasyonu: 3'ü kadın 5 gözaltı
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Son dakika haber... Niğde'de 'fuhuş' operasyonu: 3'ü kadın 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Niğde'de 'fuhuş' operasyonu: 3'ü kadın 5 gözaltı

Son dakika haberine göre NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.

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NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, belirlenen adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber... Niğde'de 'fuhuş' operasyonu: 3'ü kadın 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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