Son dakika haber | Niğde'de firari hükümlü yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Niğde'de 23 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
20.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:03
Niğde'de 23 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 23 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.E'nin Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda C.E'yi yakaladı.
C.E, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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Kaynak: AA