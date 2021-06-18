Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonunda, Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

NİĞDE - Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonunda, Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.E.R. ve A.E.F'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Niğde, Kırklareli ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonda, 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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