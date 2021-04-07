Son dakika haber... Niğde'de bir kişi eniştesini bıçakla öldürdü

Son dakika habere göre Niğde'de bir kişi, eniştesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Niğde'de bir kişi, eniştesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilgölcük beldesi Gölcükbaşı piknik alanı mevkisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin İmdat A. (42) olduğunu ve bıçakla öldürüldüğünü belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden maktulün, en son belediye bahçesinde kayınbiraderi İ.A. ile görüştüğünü tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen İ.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul