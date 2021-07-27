Son dakika haber | Niğde'de bir çocuk gölette boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Niğde'de bir çocuk gölette boğuldu

Son dakika haber | Niğde'de bir çocuk gölette boğuldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Niğde'de gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ulukışla ilçesi Hüsniye köyünde sulama göletine giren M.E.K'nin gözden kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, M.E.K'nin cesedine ulaştı.

Sudan çıkarılan ceset, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haber | Niğde'de bir çocuk gölette boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı
Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali İhsan Su Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ İrem Derici Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Aytaç Kara Serdar Aziz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Niğde'de bir çocuk gölette boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:30:14. #1.15#

title