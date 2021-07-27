Son dakika haber | Niğde'de bir çocuk gölette boğuldu
Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.
Niğde'de gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.
Ulukışla ilçesi Hüsniye köyünde sulama göletine giren M.E.K'nin gözden kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, M.E.K'nin cesedine ulaştı.
Sudan çıkarılan ceset, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul