Baraja düşen genç boğuldu
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Baraja düşen genç boğuldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de, serinlemek için ayaklarını soktuğu baraj gölüne düşen genç boğuldu.

Niğde'de, serinlemek için ayaklarını soktuğu baraj gölüne düşen genç boğuldu.

Sofucan Öztürk (19) ve arkadaşları, merkeze bağlı Koyunlu köyündeki baraja gezmeye gitti. Serinlemek için ayaklarını suya sokan Öztürk, dengesini kaybederek göle düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aksaray'dan gelen dalgıç ekibi, gencin cesedini gölden çıkardı.

Öztürk'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baraja düşen genç boğuldu
Baraja düşen genç boğuldu
Baraja düşen genç boğuldu
Baraja düşen genç boğuldu
Baraja düşen genç boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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